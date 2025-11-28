Ukraine: perquisitions chez le bras droit de Zelensky

Les enquêteurs anticorruption ukrainiens ont mené des perquisitions au domicile d'Andriï Iermak, le chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky. Cela au moment où Kiev mène des pourparlers avec Washington sur un plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie.

Âgé de 54 ans, Andriï Iermak est à la tête de la délégation ukrainienne pour ces négociations et l'un des membres les plus importants de l'équipe du président Zelensky, affaibli par cette affaire, deux semaines après la révélation d'un scandale de corruption dans le secteur énergétique.

'L'agence anticorruption (NABU) et le parquet spécialisé anticorruption (SAP) mènent (...) des perquisitions chez le chef de l'administration présidentielle', a indiqué le NABU dans un communiqué, sans fournir davantage de précisions.

Andriï Iermak, nommé à son poste en 2020, deux ans avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, a confirmé ces fouilles et assuré coopérer 'pleinement' avec les enquêteurs.

'Le NABU et le SAP mènent en effet des actes d'enquête à mon domicile. Les enquêteurs n'ont aucun obstacle' et ont reçu un 'accès complet à mon appartement', a-t-il assuré sur Telegram.

Les enquêtes en cours montrent que les instances anti-corruption 'font leur travail', a déclaré la porte-parole de la Commission européenne Paula Pinho. Le président Volodymyr Zelensky n'a, lui, pas encore réagi.

La position ukrainienne 'affaiblie'

Ces perquisitions sont liées, selon des députés d'opposition, à l'un des pires scandales de corruption de la présidence Zelensky, qui avait mené début novembre à la destitution de deux ministres et à plusieurs arrestations.

Le NABU avait alors mis au jour un 'système criminel', orchestré selon les enquêteurs par un proche du président, qui a permis de détourner environ 86 millions d'euros dans le secteur énergétique.

Acculé par ces révélations, Volodymyr Zelensky avait introduit des sanctions contre l'organisateur présumé, Timour Minditch, son ancien associé d'affaires et considéré comme son ami proche.

Selon un député d'opposition, Andriï Iermak serait indirectement mentionné sur des enregistrements de conversations entre les suspects comme ordonnant des pressions sur les structures anticorruption.

Il y figurerait sous le pseudonyme d''Ali Baba', qui reprend les premières lettres de son prénom et son patronyme, Andriï Borysovytch.

Ancien producteur de cinéma et juriste spécialisé en propriété intellectuelle, M. Iermak avait travaillé avec le président Zelensky à l'époque où ce dernier était un comédien très populaire.

Il est aujourd'hui considéré comme le deuxième homme le plus influent du pays, après Volodymyr Zelensky. Depuis le début de l'invasion russe il y a bientôt quatre ans, il a mené plusieurs sessions de négociations avec les Américains à Washington, ou encore le week-end dernier à Genève.

'Cette situation affaiblit' la position ukrainienne dans les négociations sur le plan américain, déjà mise à mal par les avancées russes sur le front, a commenté auprès de l'AFP l'analyste politique ukrainien Volodymyr Fessenko.

La Russie exploitera 'sans aucun doute' ce scandale pour pousser les États-Unis à conclure un accord sur la fin de la guerre directement avec Moscou, en contournant l'Ukraine, a-t-il estimé.

Zelensky sous 'hypnose'

L'influence d'Andriï Iermak sur Volodymyr Zelensky est un sujet très discuté en Ukraine depuis le début de la guerre et qui suscite des interrogations jusqu'au sein de l'équipe présidentielle.

Les voix critiques accusent le chef de cabinet de concentrer trop de pouvoir, prenant de facto la direction de la politique étrangère du pays et contrôlant l'accès au président.

Son influence sur Volodymyr Zelensky, 'c'est comme de l'hypnose', estimait sarcastiquement en novembre auprès de l'AFP une source haut placée au sein du parti présidentiel.

Andriï Iermak a 'écarté le ministère des Affaires étrangères' des négociations avec Washington, selon cette source.

'Iermak ne permet à personne d'approcher Zelensky, sauf les gens loyaux' et cherche à 'influencer presque toutes les décisions de la présidence', a renchéri auprès de l'AFP un ancien haut responsable ayant travaillé avec le chef de l'Etat.

Parfois surnommé 'vice-président', M. Iermak accompagne M. Zelensky à quasiment tous les évènements officiels.

Selon des médias, les lits des deux hommes se trouvent même côte à côte dans le bunker souterrain de la présidence, ce qui a suscité de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux. Ils passent aussi du temps libre ensemble pour faire du sport ou regarder des films.

