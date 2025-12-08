Ukraine: la question territoriale reste « la plus problématique »

La question territoriale reste 'la plus problématique' dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué lundi un haut responsable proche du dossier. Moscou réclame le retrait des forces de Kiev d'une partie des zones sous leur contrôle.

Cette demande 'demeure et c'est la question la plus problématique', a déclaré à l'AFP ce responsable informé des derniers rounds des négociations entre Ukrainiens et Américains ce week-end.

Vladimir 'Poutine ne veut pas conclure d'accord sans territoires. Alors ils (les Russes, ndlr) cherchent toutes les options pour s'assurer que l'Ukraine cède du territoire' dans le Donbass, région de l'est du pays, partiellement occupée par la Russie, a ajouté ce responsable.

La Russie, qui contrôle la majeure partie du Donbass, veut obtenir l'ensemble de ce territoire, une demande maintes fois rejetées par Kiev.

'Plus vite'

Ces déclarations interviennent alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu lundi à Londres pour revoir ses alliés européens et à Bruxelles pour rencontrer le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, ainsi que les dirigeants de l'UE, Antonio Costa et Ursula von der Leyen. Donald Trump lui a reproché de ne 'pas avoir lu' sa proposition de règlement du conflit.

Washington pousse l'Ukraine à accepter 'plus vite' un plan pour mettre fin à la guerre, a souligné le haut responsable sous le couvert de l'anonymat. 'Les Américains font de la pression, comme 'plus vite, plus vite, plus vite',' mais la partie ukrainienne 'ne peut pas accepter tout sans examiner les détails', selon lui.

Les Ukrainiens ont ainsi indiqué aux négociateurs américains Steve Witkoff and Jared Kushner 'qu'un travail plus actif et une recherche d'idées sont nécessaires', a encore relève ce même responsable. Il a estimé que les négociations visant à mettre fin à la guerre 'progressent'. 'Mais il y a des questions compliquées, comme celles concernant les territoires'.

Le responsable a rappelé la mouture initiale du plan proposée par les Américains fin novembre, composée de 28 points et largement considérée comme très favorable au Kremlin en la décrivant comme 'terrible'.

Une version suivante de 20 points élaborée ensuite par Américains et Ukrainiens à Gèneve était 'plus ou moins acceptable' pour Kiev, mais des 'questions sensibles' y demeuraient, a détaillé le responsable.

Après des consultations séparées des Américains avec les Russes, puis des nouveaux rounds de pourparlers américano-ukrainiens ce weekend en Floride Volodymyr Zelensky devrait recevoir un dernier rapport de ses négociateurs lundi à Londres, selon la même source.

/ATS