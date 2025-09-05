Ukraine: Trump dit qu'il parlera à Poutine prochainement

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'entretiendrait bientôt avec son ...
Ukraine: Trump dit qu'il parlera à Poutine prochainement

Ukraine: Trump dit qu'il parlera à Poutine prochainement

Photo: KEYSTONE/AP/Julia Demaree Nikhinson

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe Vladimir Poutine, après avoir parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plusieurs dirigeants européens ont également participé à l'entretien.

'Oui, je lui parlerai', a dit le président américain à une journaliste qui lui demandait s'il s'entretiendrait prochainement avec le maître du Kremlin.

Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont engagés jeudi à soutenir militairement l'Ukraine au sol, en mer ou dans les airs dans le cadre d'un futur cessez-le-feu.

'Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie', a indiqué le président français après la réunion et après un contact téléphonique entre les principaux alliés européens et Donald Trump.

M. Macron a assuré que le 'soutien américain' à ces 'garanties de sécurité' pour Kiev serait finalisé 'dans les prochains jours' et que les Américains avaient 'été très clairs' sur leur participation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump renomme le ministère de la défense en ministère de la guerre

Trump renomme le ministère de la défense en ministère de la guerre

Monde    Actualisé le 05.09.2025 - 02:49

L'« Alcatraz des alligators » peut rester ouvert pour l'instant

L'« Alcatraz des alligators » peut rester ouvert pour l'instant

Monde    Actualisé le 05.09.2025 - 01:03

Deux Français sur trois veulent la démission du président Macron

Deux Français sur trois veulent la démission du président Macron

Monde    Actualisé le 04.09.2025 - 23:41

L'ONU cible l'« intensification » de la répression au Mali

L'ONU cible l'« intensification » de la répression au Mali

Monde    Actualisé le 04.09.2025 - 14:57

Articles les plus lus