Turquie: la lutte contre les incendies se poursuit pour le 3e jour

Une lutte intensive contre les incendies de forêts attisés par le vent se poursuivait vendredi ...
Turquie: la lutte contre les incendies se poursuit pour le 3e jour

Turquie: la lutte contre les incendies se poursuit pour le 3e jour

Photo: KEYSTONE/AP DIA Photo/CENGIZ MALGIR

Une lutte intensive contre les incendies de forêts attisés par le vent se poursuivait vendredi en Turquie, dans les régions touristiques du sud et de l'ouest du pays. Une partie des feux a été largement maîrisée.

'Depuis le (mercredi) 29 juillet, 218 incendies ont nécessité une intervention, dont 138 hors forêt. 213 ont été totalement maîtrisés. Cinq incendies sont toujours en cours à Balikesir-Gomec, Antalya-Alanya et Mersin-Gulnar, où ils sont en grande partie maîtrisés. Hormis quelques reprises de feu sans gravité, la situation semble stable dans ces zones', a affirmé vendredi le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli.

'Un incendie s'est déclaré hier après-midi à Cine, dans la province d'Aydin (ouest, ndlr) attisé par des vents violents. Un autre feu a commencé aujourd'hui à Susurluk, dans le district de Balikesir (ouest, ndlr), et il continue de progresser avec des vents dépassant les 50 km/h. Nos collègues sont intervenus, mais le vent représente un obstacle important', a-t-il ajouté. Le risque de vents violents devrait persister la semaine prochaine, a précisé le ministre.

A Cine, dans la province d'Aydin, le feu s'est propagé à une grande vitesse vendredi après-midi, vers les zones habitées, notamment le village de Dutluoluk qui avait été évacué par précaution jeudi, a rapporté la chaîne privée turque NTV.

Les habitants ont tenté de stopper la propagation du feu en jetant de la terre et de l'eau qu'ils ont transportées par les tracteurs, mais en vain, a précisé la chaîne.

'Il ne nous reste plus rien'

'Nous sommes réduits en cendres. Il ne nous reste plus rien. Mon chien est parti. Je prenais soin de lui comme un agneau. Il me manque tellement. Il était plus précieux que ma propre vie, il était tout pour moi', a raconté en larmes une habitante de Cine à l'agence privée turque DHA Arzu.

D'autres ont évoqué des vergers et des oliveraies dévastés. 'Tout ce que nous possédions est parti en fumée. Nous avons emmené nos animaux en amont, si nous étions restés ici, nous aurions péri nous aussi dans les flammes', a affirmé une autre habitante, Raziye Askin.

Le ministre de l'Environnement, Murat Kurum, a indiqué que 65 bâtiments avaient été 'gravement endommagés ou détruits' par les incendies, presque tous situés dans les régions méridionales d'Antalya et de Mugla.

Selon les médias, l'incendie de Mugla a ravagé 5000 hectares de forêt. La Turquie, qui avait connu des feux de forêt précoces en 2025 en raison de la sécheresse, avait été largement épargnée jusqu'à présent grâce aux fortes pluies hivernales et aux chutes de neige qui ont reconstitué les nappes phréatiques et protégé la végétation. Les autorités ont également fermé l'accès aux forêts dans les zones les plus vulnérables au début de l'été.

Selon le site web du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), 64 incendies ont ravagé 22'587 hectares (55'800 acres) de terres en Turquie cette année.

/ATS
 

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