Turbulences: Singapore Airlines verse 10'000 dollars aux blessés

Singapore Airlines a annoncé mardi avoir offert des compensations de 10'000 dollars aux passagers ayant subi des blessures légères sur un vol soumis à de violentes turbulences en mai. La compagnie proposera des sommes plus élevées à ceux qui ont été gravement blessés.

Ces derniers ont été 'invités à discuter d'une offre d'indemnisation adaptée à leur situation spécifique lorsqu'ils se sentiront bien et prêts à le faire', a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué.

Un Britannique de 73 ans est décédé et plus d'une centaine de personnes ont été blessées, dont certaines à la colonne vertébrale et au crâne, sur un vol parti de Londres qui a effectué un atterrissage d'urgence à Bangkok après avoir subi des turbulences exceptionnelles à la fin mai.

Le Boeing 777 à destination de Singapour, transportait 211 passagers et 18 membres d'équipage, dont des dizaines ont été hospitalisées.

'Les passagers ayant subi des blessures graves, nécessitant des soins médicaux à long terme et requérant une aide financière, se voient offrir une avance de 25'000 dollars [22'400 francs] pour répondre à leurs besoins immédiats', a ajouté Singapore Airlines. 'Cette somme fera partie de l'indemnisation finale que ces passagers recevront'.

Billets remboursés

La compagnie remboursera également les billets d'avion de tous les passagers du vol traumatisant, y compris ceux qui n'ont pas été blessés. 'Tous les passagers recevront également une indemnité de retard conformément aux réglementations de l'Union européenne ou du Royaume-Uni', a précisé le transporteur.

En vertu de la convention de Montréal, les compagnies aériennes sont responsables des dommages causés par les blessures ou le décès de passagers à bord d'un avion. Singapore Airlines a déjà offert 1000 dollars singapouriens (662 francs) à chaque passager du vol quittant Bangkok après l'incident pour couvrir les dépenses immédiates.

Elle a également pris en charge les frais médicaux des passagers blessés et organisé le voyage de leurs proches à Bangkok, pour ceux qui l'avaient demandé.

Le Boeing 777-300ER a plongé de 1800 mètres en quelques minutes de façon si soudaine que les passagers ont dit ne pas avoir eu le temps d'attacher leurs ceintures. L'avion a subi un 'changement rapide' de la force gravitationnelle, au-dessus du sud de la Birmanie, selon un rapport préliminaire du bureau d'enquête sur la sécurité des transports de Singapour, cité par le ministère des transports.

/ATS