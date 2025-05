Trump revient sur la nomination d'un proche de Musk à la NASA

Donald Trump fait marche arrière sur la nomination de Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, qui ne va finalement pas prendre la tête de la NASA. Selon le New York Times, le président américain a découvert qu'il aurait effectué par le passé des dons à des démocrates.

'Il est essentiel que le prochain dirigeant de la NASA soit en parfaite adéquation avec le programme 'America First' du président Trump et un remplaçant sera annoncé directement par le président Trump prochainement', a indiqué samedi la Maison-Blanche, confirmant une information du New York Times.

Agé de 42 ans, Jared Isaacman, très proche d'Elon Musk, est un entrepreneur qui a fait fortune dans les paiements en ligne. 'Il est rare de trouver quelqu'un d'aussi compétent et généreux', a écrit sur le réseau social X Elon Musk, en réponse à un message qui annonçait le renvoi de M. Isaacman.

Sortie extra-véhiculaire

Au début avril, ce dernier avait participé à une audition devant une commission du Sénat à Washington durant laquelle il avait dit vouloir donner la priorité à l'envoi d'astronautes sur Mars, un projet ambitieux qu'il entendait mener sans faire l'impasse sur la Lune.

Jared Isaacman, milliardaire et passionné d'espace, a volé à plusieurs reprises dans l'espace à bord de missions privées menées par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk.

En novembre 2024, il est devenu le premier astronaute privé à réaliser une sortie extra-véhiculaire, une opération risquée jusqu'ici réservée aux professionnels.

/ATS