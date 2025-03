Trump et Poutine d'accord pour un cessez-le-feu limité en Ukraine

Donald Trump et Vladimir Poutine sont convenus mardi, lors d'un appel téléphonique, d'un cessez-le-feu de 30 jours sur l'énergie et les infrastructures en Ukraine et que des négociations sur le conflit commenceraient 'immédiatement'.

Ces négociations auront lieu au Moyen-Orient, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué, qui vante l''immense avantage' d'une 'meilleure' relation entre les Etats-Unis et la Russie.

'Le président russe a déclaré qu'il était prêt à travailler avec ses partenaires américains sur un examen approfondi des voies possibles d'un règlement, qui devrait être global, stable et durable', a indiqué le Kremlin dans un communiqué, qualifiant la conversation de 'détaillée et franche'.

'Arrêt complet' de l'aide militaire occidentale'

Vladimir Poutine a fixé les conditions pour un cessez-le-feu en Ukraine, dont la fin du 'réarmement' du pays, a indiqué le Kremlin. Il a réclamé 'l'arrêt complet' de l'aide militaire occidentale et du partage de renseignements fourni à l'Ukraine, a indiqué mardi le Kremlin.

'Il a été souligné que la condition clé pour empêcher une escalade du conflit et oeuvrer à sa résolution par des voies politiques et diplomatiques doit être l'arrêt complet de l'assistance militaire étrangère et de la fourniture d'informations à Kiev', a indiqué la présidence russe dans un communiqué à l'issue de l'appel téléphonique entre les deux dirigeants.

'La partie russe a souligné un certain nombre de points essentiels concernant le contrôle effectif d'un éventuel cessez-le-feu sur l'ensemble de la ligne de contact, la nécessité de mettre fin à la mobilisation forcée en Ukraine et au réarmement des forces armées ukrainiennes', a rapporté le Kremlin dans un communiqué.

Echange de prisonniers

La Russie et l'Ukraine procéderont mercredi à un échange de 175 prisonniers de guerre de chaque camp, a annoncé le président russe. 'Vladimir Poutine a déclaré que le 19 mars (mercredi), les parties russe et ukrainienne échangeront des prisonniers - 175 personnes contre 175', a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

/ATS