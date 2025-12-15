Trump classe le fentanyl comme une « arme de destruction massive »

Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait classer le fentanyl, puissant opioïde de synthèse responsable de très nombreuses overdoses aux Etats-Unis, comme 'arme de destruction massive'.

'Avec le décret que je vais signer aujourd'hui, nous classons formellement le fentanyl comme une arme de destruction massive, ce qu'il est. Aucune bombe ne fait ce que (cette drogue) fait', a dit le président américain.

M. Trump a fait cette déclaration entouré du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, du président des chefs d’état-major interarmées Dan Caine, du responsable de la sécurité frontalière à la Maison-Blanche Tom Homan et d’autres hauts responsables militaires dans le bureau Ovale.

/ATS