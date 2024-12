Trump à Paris pour assister à la réouverture de Notre-Dame

Le président américain élu Donald Trump a annoncé lundi qu'il se rendrait samedi en France afin d'assister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cinq ans après son incendie. Une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus.

'J'ai l'honneur d'annoncer que je me rendrai samedi à Paris, en France, pour assister à la réouverture de la cathédrale magnifique et pleine d'histoire de Notre-Dame, qui a été entièrement restaurée', a déclaré le républicain sur son réseau Truth Social. Il s'agira de son premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire retentissante à l'élection présidentielle du 5 novembre.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, chef d'oeuvre de l'art gothique du XIIe siècle, avait été partiellement ravagée par un incendie le 15 avril 2019.

Bombardiers d'eau

Donald Trump, alors président, avait suggéré aux autorités françaises, dans un tweet très commenté, d'envoyer des avions bombardiers d'eau.

Cet incendie, dont les causes n'ont pas encore été déterminées, avait soulevé une émotion planétaire et avait provoqué un afflux de dons pour reconstruire l'édifice situé en plein coeur de la capitale française, qui figurait parmi les monuments les plus visités d'Europe.

'Le président Emmanuel Macron a réalisé un travail remarquable en veillant que Notre-Dame soit restaurée de sorte à retrouver toute sa gloire et même plus', a salué Donald Trump.

De nombreux dirigeants étrangers ont été invités pour la réouverture, mais la liste de ceux qui seront présents n'a pas encore été communiquée. Le pape François a préféré se rendre en Corse une semaine plus tard plutôt qu'à Paris.

Le président français, qui a visité vendredi le chantier, a prédit un 'choc d'espérance' lors de cette réouverture en grande pompe.

