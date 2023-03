Trois Palestiniens armés abattus près de Naplouse

Trois Palestiniens armés ont été abattus dimanche matin près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ils avaient ouvert le feu sur une position militaire israélienne, a indiqué l'armée israélienne.

Ce nouvel incident meurtrier survient alors que le conflit israélo-palestinien semble aspiré dans une nouvelle spirale inextricable de violence depuis l'entrée en fonctions fin décembre d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, sous la conduite du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Selon les informations fournies par l'armée israélienne, les trois Palestiniens ont été abattus au niveau du barrage de Surra-Jit, en zone sous contrôle sécuritaire israélien, à l'ouest de Naplouse, grande ville palestinienne bastion de groupes armés.

La zone, ou l'armée israélienne multiplie les opérations depuis bientôt un an, est un foyer de violence.

Joints par l'AFP, des habitants de la localité palestinienne de Surra ont dit avoir entendu des coups de feu vers 03h30 (02h30 en Suisse).

Selon des sources médicales palestiniennes, aucun mort n'a été admis à la morgue de Naplouse, laissant penser que l'armée israélienne est en possession des corps.

'Des hommes armés ont ouvert le feu sur des soldats [israéliens] à un poste militaire adjacent au carrefour de Jit', écrit l'armée israélienne dans un communiqué.

Riposte à balles réelles

'Des soldats [...] ont riposté à balles réelles' et 'trois hommes armés ont été neutralisés', tandis qu'un quatrième s'est rendu et est détenu pour interrogatoire, ajoute l'armée, dont un porte-parole a confirmé à l'AFP que les trois assaillants 'neutralisés' étaient Palestiniens et qu'ils avaient été tués.

Aucun soldat israélien n'a été blessé, ajoute l'armée, dont la communication a publié des photos des armes utilisées selon elle par les Palestiniens abattus : trois fusils-mitrailleurs M16 avec plusieurs recharges de munitions et un pistolet.

Interrogées par l'AFP, des sources sécuritaires palestiniennes ont indiqué n'avoir aucun détail à fournir dans l'immédiat sur ce nouvel incident meurtrier.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 81 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Vendredi, deux Palestiniens (un adolescent de 16 ans ayant lancé un cocktail Molotov et un jeune d'une vingtaine d'années armé de couteaux et d'engins explosifs, selon l'armée) avaient été tués en Cisjordanie, le premier par des soldats, le second par un colon juif.

La veille, au premier soir du week-end israélien, un Palestinien membre de la branche armée du mouvement islamiste Hamas avait ouvert le feu sur un café en plein centre de Tel-Aviv, faisant trois blessés.

'Ramener le calme'

Les appels au calme à répétition de l'ONU et de nombreuses chancelleries étrangères semblent retentir dans le désert.

Vendredi encore, à l'occasion d'une rapide visite en Israël, le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, a insisté sur la nécessité d'une 'désescalade' et 'de faire baisser les tensions et de ramener le calme, tout particulièrement avant les fêtes de la Pâque juive (début avril) et du ramadan', devant commencer fin mars.

