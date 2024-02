Trêve à Gaza: les négociateurs ont trouvé un « terrain d'entente »

Un 'terrain d'entente' a été trouvé lors de récentes négociations à Paris visant à décrocher une trêve à Gaza, a déclaré dimanche Jake Sullivan, le conseiller du président américain Joe Biden.

'Il est vrai que les représentants d'Israël, des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar se sont rencontrés à Paris et sont parvenus à un terrain d'entente entre eux quatre à propos des contours' d'un possible accord sur la libération des otages et 'd'un cessez-le-feu temporaire', a indiqué sur CNN le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.

'Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela parce qu'ils sont toujours en train d'être négociés', a-t-il dit, mais 'il faudrait qu'il y ait des discussions indirectes du Qatar et de l'Egypte avec le Hamas, parce qu'au final, ils devront donner leur accord à la libération des otages. Ce travail est en cours'.

Accord 'final' à bout touchant?

'Nous espérons que, dans les prochains jours, nous pouvons parvenir à un point où il y a effectivement un accord solide et final sur cette question', a encore dit Jake Sullivan à la télévision américaine.

Des technocrates égyptiens, qataris, américains, israéliens et des cadres du Hamas ont repris dimanche à Doha les négociations pour une trêve à Gaza, a annoncé une télévision proche du renseignement égyptien, et ces discussions 'seront suivies de réunions au Caire', selon AlQahera News.

Tous ces pourparlers 'assurent le suivi de ce qui a été discuté à Paris', ajoute la chaîne, citant 'des hauts responsables' sous couvert d'anonymat. Une délégation israélienne menée par le chef du Mossad était vendredi à Paris pour un suivi du projet de trêve discuté fin janvier en France avec ces mêmes interlocuteurs.

