Tensions à la frontière de Gaza et à Jérusalem

Un Palestinien a ouvert le feu dimanche sur des soldats israéliens à la frontière de Gaza avant d'être tué. Des heurts ont aussi éclaté entre policiers israéliens et des Palestiniens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, au 1er jour de l'Aïd al-Adha.

A Jérusalem, en raison des tensions, la police israélienne a bloqué l'accès du site aux juifs qui commémorent le même jour une importante fête religieuse, Ticha Beav.

A la frontière avec Gaza, il s'agit du troisième échange de tirs meurtriers à la lisière de l'enclave palestinienne ces derniers jours, selon des responsables. L'armée israélienne a indiqué avoir 'neutralisé' ce Palestinien qui s'était 'approché de la barrière de sécurité dans le nord de la bande de Gaza', territoire contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, et 'ouvert le feu' sur ses soldats.

'A la suite de cet incident, un char israélien a tiré sur un poste militaire de l'organisation terroriste Hamas dans la même zone', a ajouté l'armée, précisant qu'il n'y avait pas eu de pertes du côté des troupes israéliennes.

Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza a confirmé le décès du Palestinien de 26 ans, originaire de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, dont la dépouille a été transportée dans un hôpital local.

Samedi, l'armée a indiqué avoir tué quatre Palestiniens armés de fusils d'assaut, de lance-roquettes et de grenades qui avaient tenté selon elle s'infiltrer en Israël à partir du sud de la bande de Gaza.

Le 1er août, deux soldats israéliens ont été légèrement blessés et un officier touché plus gravement par les tirs d'un Palestinien ayant franchi la frontière selon l'armée et qui a ensuite été tué par des soldats.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi tenir le Hamas 'responsable de toute agression émanant de Gaza'.

Plus tôt cette semaine, un jeune soldat israélien ne portant ni uniforme, ni arme a été retrouvé mort, poignardé, près d'une colonie juive en Cisjordanie occupée. Les autorités israéliennes ont annoncé samedi avoir arrêté deux suspects pour le meurtre du soldat Dvir Sorek qui a bouleversé Israël.

