Taïwan détecte 41 avions et navires militaires chinois

Taïwan a détecté vendredi 41 avions et navires militaires chinois près de l'île, avant un déplacement à l'étranger du président taïwanais Lai Ching-te, a indiqué le ministère taïwanais de la défense. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis plus de trois semaines.

Des escales en territoire américain lors du premier déplacement à l'étranger du président taïwanais Lai Ching-te provoquent l'ire de Pékin, qui dénonce des 'actions séparatistes'. Aucune rencontre avec les autorités des Etats-Unis, principal soutien de Taïpei, n'a cependant été annoncée.

Investi en mai, M. Lai décollera samedi pour se rendre aux îles Marshall, aux Tuvalu et aux Palaos, les seules îles du Pacifique parmi les 12 alliés restant de Taïwan. Mais des arrêts sont prévus dans son programme à Hawaï, où il passera deux nuits, et à Guam (une nuit).

Le ministère taïwanais de la défense a détecté vendredi 33 avions et huit navires de guerre chinois en 24 heures dans son espace aérien et ses eaux. Il a également repéré un ballon, le quatrième depuis dimanche, à environ 172 kilomètres à l'ouest de l'île.

Ces dernières années, la Chine a intensifié son activité militaire autour de l'île pour faire pression sur Taïpei afin qu'elle accepte ses revendications de souveraineté. Elle déploie quasi quotidiennement des avions de chasse, des drones et des navires de guerre autour de Taïwan.

Exercice chinois attendu

Des responsables taïwanais ont déjà fait escale sur le sol américain lors de déplacements dans le Pacifique ou en Amérique latine, suscitant la colère des dirigeants chinois. La prédécesseure de Lai Ching-te, Tsai Ing-wen, avait déjà transité par Hawaï et Guam lors de sa première visite officielle à ses alliés du Pacifique en 2017.

L'armée 'chinoise a pour mission sacrée de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et écrasera résolument toutes les tentatives sécessionnistes pour l'indépendance de Taïwan', a averti jeudi Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la défense.

Dès jeudi soir, l'armée taïwanaise avait déployé des avions, des navires et des systèmes de missiles côtiers après avoir détecté 19 appareils chinois près de l'île.

'Il n'est pas exclu qu'il y ait un exercice militaire de grande ampleur en réponse à la visite de Lai' Ching-te à Hawaï, a estimé Su Tzu-yun, un expert militaire de l'institut taïwanais pour la recherche sur la défense nationale et la sécurité, interrogé par l'AFP.

/ATS