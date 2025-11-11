Soudan: l'ONU salue des « discussions constructives »

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a salué des 'discussions constructives' ...
Soudan: l'ONU salue des « discussions constructives »

Soudan: l'ONU salue des

Photo: KEYSTONE/AP/Amr Nabil

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a salué des 'discussions constructives' avec le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, mardi à Port-Soudan, capitale provisoire du pays déchiré par plus de deux ans de guerre.

'Je me réjouis des discussions constructives' avec le général Burhane 'cet après-midi, visant à garantir que nous puissions continuer à opérer partout au Soudan, de manière neutre, indépendante et impartiale, pour tous ceux qui ont un besoin urgent de soutien international', a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Accusée d'espionnage, l'extrême droite allemande est embarrassée

Accusée d'espionnage, l'extrême droite allemande est embarrassée

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 17:27

La COP32 sur le climat devrait avoir lieu en Ethiopie en 2027

La COP32 sur le climat devrait avoir lieu en Ethiopie en 2027

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 17:07

Catherine Connolly formellement investie présidente de l'Irlande

Catherine Connolly formellement investie présidente de l'Irlande

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 15:59

L'ONU demande des investigations après les violences en Tanzanie

L'ONU demande des investigations après les violences en Tanzanie

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 15:05

Articles les plus lus

Environ 900 proches de disparus réunis en ligne par le CICR

Environ 900 proches de disparus réunis en ligne par le CICR

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 14:45

L'ONU demande des investigations après les violences en Tanzanie

L'ONU demande des investigations après les violences en Tanzanie

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 15:05

Catherine Connolly formellement investie présidente de l'Irlande

Catherine Connolly formellement investie présidente de l'Irlande

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 15:59

La COP32 sur le climat devrait avoir lieu en Ethiopie en 2027

La COP32 sur le climat devrait avoir lieu en Ethiopie en 2027

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 17:07

Philippines: le bilan du typhon Fung-wong monte à 18 morts

Philippines: le bilan du typhon Fung-wong monte à 18 morts

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 07:03

Les Irakiens aux urnes pour élire un nouveau Parlement

Les Irakiens aux urnes pour élire un nouveau Parlement

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 10:13

Au moins 12 morts dans un attentat devant un tribunal d'Islamabad

Au moins 12 morts dans un attentat devant un tribunal d'Islamabad

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 14:19

Environ 900 proches de disparus réunis en ligne par le CICR

Environ 900 proches de disparus réunis en ligne par le CICR

Monde    Actualisé le 11.11.2025 - 14:45