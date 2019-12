Situation dramatique à Mallacoota en Australie, encerclé par les flammes

Encerclés par les flammes, des milliers de touristes et de résidents de la ville côtière australienne de Mallacoota cherchent à s'abriter des feux de brousse dans les magasins et sur la plage. Sept personnes sont portées disparues en divers points de l'est du pays.

'Il y a des incendies partout - des braises volent dans toutes les rues', rapporte le copropriétaire d'un supermarché local Robert Phillips à l'agence de presse Reuters. 'Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne peuvent pas respirer correctement.' La ville est coupée du monde extérieur.

Lui héberge environ 45 personnes dans son magasin. D'autres ont fui vers le port de la ville. Sur les médias sociaux circulent des photos prises par ceux qui sont toujours coincés sur place: on y voit un ciel rouge sang et une épaisse fumée entourant des touristes couchés côte à côte sur la plage, certains portant des masques de protection.

Mallacoota est un village côtier du Gippsland dans l'État de Victoria en Australie à 523 kilomètres à l'est de Melbourne et à 526 au sud de Sydney. Il se situe juste avant la frontière avant la Nouvelle-Galles du Sud.

'Situation catastrophique'

Le chef de l'agence d'intervention d'urgence du Victoria Andrew Crisp, a déclaré qu'environ 4000 personnes cherchaient à s'abriter des flammes sur la plage de ce village. Parmi elles figure Mark Tregella, un policier à la retraite qui a entassé ses biens les plus précieux dans sa caravane avant de se réfugier sur le parking bondé près de la rampe de mise à l'eau.

Selon lui, l'ampleur de la menace est incroyable, les mesures d'évacuation sont sans précédent. Il dit avoir entendu une douzaine de bouteilles de gaz exploser toute la matinée. En Australie, le gaz provenant de bouteilles montées sur les murs extérieurs des maisons est utilisé pour la cuisine et pour chauffer l'eau. 'La situation est catastrophique'.

L'animatrice de radio locale Francesca Winterson, qui s'est réfugiée dans un immeuble de la rue principale de Mallacoota, a déclaré à la chaîne ABC que les sirènes sont accompagnées d'annonces par haut-parleurs dans toute la ville avertissant les gens de se réfugier immédiatement. 'C'est absolument terrible en ce moment', raconte-t-elle. 'Les vents sont violents, le ciel rouge et plein de poussière, une âcre fumée nous entoure et des braises tombent sur la ville. Et nous sommes complètement isolés.'

Sept disparus, onze morts

Par ailleurs, les secouristes craignaient pour la vie de sept personnes qui ont disparu. Quatre d'entre elles ont été portées disparues dans le Victoria et trois autres en Nouvelle-Galles du Sud, selon les pompiers des deux États mardi.

Au total onze personnes sont mortes depuis le début en septembre des incendies qui ont détruit plus d'un millier de maisons et plus de trois millions d'hectares, soit une superficie grande comme les trois quarts de la Suisse. Environ 100'000 personnes ont été priées de fuir lundi soir cinq banlieues de Melbourne en raison des incendies

L'Australie est habituée aux feux de forêts lors de l'été austral mais cette année, ils ont été particulièrement précoces et violents. Des chercheurs expliquent leur gravité par une conjonction de facteurs, notamment des précipitations très faibles, des températures record et des vents forts. Beaucoup estiment que le réchauffement climatique contribue à favoriser ces conditions.

Les conditions météorologiques devraient encore se détériorer au cours des deux prochains jours en Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus touché avec une centaine de feux toujours actifs lundi matin dont plus de 40 non maîtrisés.

