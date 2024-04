Sirènes d'alerte et détonations à Jérusalem

Plusieurs détonations suivies de sirènes d'alerte ont retenti dans la nuit de samedi à dimanche à Jérusalem et des explosions ont été entendues à Damas. C'est ce qu'ont constaté des journalistes de l'AFP.

Au moins cinq détonations dans le ciel de Jérusalem ont été entendues vers 01h45 locales (00h45 en Suisse). Les sirènes d'alerte ont également été activées dans la région du Negev, dans le sud d'Israël, mais aussi dans le nord, a indiqué l'armée.

Plusieurs explosions ont également été entendues dans la capitale syrienne, Damas, vers 01h45 locales (00h47). Les médias officiels n'ont pas fait mention de ces détonations dans l'immédiat.

Les Etats-Unis ont abattu des drones tirés depuis l'Iran et visant Israël, ont indiqué des médias américains citant des responsables anonymes. La défense antiaérienne des Etat-Unis a intercepté plusieurs drones tirés par l'Iran, ont notamment rapporté les chaînes de télévision CNN et ABC, sans préciser le nombre d'engins abattus et au-dessus de quels territoires ces opérations ont eu lieu.

/ATS