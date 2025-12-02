Si l'Europe veut la « guerre », « nous sommes prêts », lance Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi ne pas souhaiter une guerre avec l'Europe, mais y être 'prêt' si les Européens 'le souhaitent et commencent', peu avant des consultations avec l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.

'Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant', a lancé M. Poutine aux journalistes, accusant les Européens de vouloir 'empêcher' les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

'Les Européens sont vexés d'avoir été écartés des négociations, mais (...) ils se sont écartés eux-mêmes, c'était leur initiative', a poursuivi le président russe. 'Ils n'ont pas de programme de paix, ils sont du côté de la guerre', a-t-il ajouté, en marge d'un forum économique.

Il a appelé les dirigeants européens à renoncer à l''illusion' qu'ils peuvent infliger une 'défaite stratégique à la Russie' et à 'revenir à la réalité, en se basant sur la situation sur le terrain'.

Vladimir Poutine doit s'entretenir mardi en fin d'après-midi au Kremlin avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Ce plan, présenté par Washington il y a deux semaines, est négocié parallèlement avec les Ukrainiens.

M. Poutine a par ailleurs affirmé mardi que la Russie 'élargira sa gamme de frappes contre les navires qui entrent dans les ports ukrainiens', après des attaques par Kiev de deux pétroliers liés à Moscou dans les eaux territoriales turques en mer Noire.

'Nous envisagerons des mesures de rétorsion à l'encontre des navires des pays qui aident l'Ukraine', a déclaré M. Poutine, estimant aussi que 'la mesure la plus radicale consisterait à couper l'Ukraine de la mer'.

