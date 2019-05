Si Téhéran « veut se battre », ce sera « la fin » de l'Iran, dit Trump

Le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de destruction dimanche en cas d'attaque contre des intérêts américains. 'Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran', a-t-il averti sur le réseau social Twitter.

'Plus jamais de menaces à l'encontre des Etats-Unis', a-t-il ajouté.

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont exacerbées, alors que les Etats-Unis ont annoncé le déploiement dans le golfe Persique du porte-avions Abraham Lincoln et de bombardiers B-52, invoquant des 'menaces' de la part de l'Iran.

Le ministre iranien des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a cependant minimisé samedi la possibilité d'une nouvelle guerre dans la région. A l'issue d'une visite en Chine, M. Zarif s'est dit 'certain (...) qu'il n'y aurait pas de guerre, puisque nous ne souhaitons pas de conflit et puisque personne ne se fait d'illusion, quant à sa capacité à affronter l'Iran dans la région', a rapporté l'agence officielle Irna.

Les relations américano-iraniennes sont au plus bas depuis que le président Trump a décidé, il y a un an, de se retirer de l'accord international conclu en 2015, visant à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions contre Téhéran, et depuis le rétablissement des sanctions économiques américaines contre l'Iran, en novembre dernier.

/ATS