Shutdown: Trump accuse les démocrates « kamizazes »

Le président américain Donald Trump a jugé mercredi que ses opposants démocrates étaient des ...
Le président américain Donald Trump a jugé mercredi que ses opposants démocrates étaient des 'kamikazes' responsables de la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire aux Etats-Unis. Il a appelé son parti à passer en force au Congrès.

'Ces gars sont des kamikazes. Ils détruiront le pays s'il le faut' a-t-il dit à la Maison Blanche devant des sénateurs républicains, qu'il a appelés une nouvelle fois à mettre fin au 'filibuster'. Cette pratique impose de trouver une majorité augmentée au Sénat pour débattre et voter des textes afin d'encourager le consensus politique.

