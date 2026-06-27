Séismes au Venezuela: près de 7 millions de personnes affectées

Près de sept millions de personnes seraient affectées par les deux séismes qui ont frappé le Venezuela, ont estimé samedi les Nations unies. La catastrophe a fait près d'un millier de morts et des dizaines de milliers de disparus.

'Jusqu'à 6,76 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes dévastateurs qui ont frappé le Venezuela', dont deux millions rien qu'à Caracas, a analysé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies. Ces estimations s'appuient sur les données démographiques disponibles et sur l'analyse des dégâts.

/ATS