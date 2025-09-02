Séisme en Afghanistan: course contre la montre pour les rescapés

Les secouristes poursuivaient leurs efforts mardi pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres des maisons rasées par le séisme ayant frappé l'est de l'Afghanistan. La catastrophe a fait plus de 800 morts.

D'une magnitude 6 et suivi de cinq répliques au moins, le tremblement de terre a touché dimanche à minuit des zones reculées dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman.

Le patron de l'autorité de gestion des catastrophes de la province de Kounar, Ehsanullah Ehsan, a indiqué que 'les opérations ont continué tout au long de la nuit. Elles n'ont pas cessé'. Certains des villages les plus durement touchés restent inaccessibles en raison des blocages de routes, a déclaré l'agence de l'ONU pour les migrations.

Dans la nuit, des dizaines d'habitants du village de Wadir dans le district de Nurgal (province de Kounar) ont continué de déblayer des maisons écroulées pour retrouver des disparus. Ailleurs, des familles ont mis en terre des corps, parfois d'enfants.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 27 km de Jalalabad, la capitale de la province de Nangarhar, à seulement huit kilomètres de profondeur, ce qui explique le lourd bilan et l'étendue des dégâts.

Un montant initial de cinq millions de dollars a été débloqué du fonds mondial d'intervention d'urgence de l'ONU, a indiqué lundi le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Séisme meurtrier en 2023

Les autorités de l'Afghanistan, dirigé par les talibans, qui ont prévenu lundi qu'il s'agissait d'un bilan provisoire, ont fait état de 800 morts et 2500 blessés dans la province de Kounar ainsi que de 12 morts et 255 blessés dans celle de Nangarhar. La province de Laghman compte aussi des dizaines de blessés, d'après le porte-parole du gouvernement.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne, qui concentre 15% de l'énergie sismique du monde.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Après leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont été confrontés à un autre séisme d'ampleur: en 2023, dans la région d'Hérat, à l'autre extrémité de l'Afghanistan, à la frontière avec l'Iran, plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63'000 habitations détruites.

/ATS