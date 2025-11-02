Séisme de magnitude 6,3 dans le nord de l'Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté l'institut d'études géologiques américain USGS. Il est survenu deux mois après un tremblement de terre meurtrier dans l'est du pays.

Le séisme s'est produit cette fois-ci à 22h28 (heure en Suisse) à Kholm, près de la ville de Mazar-e-Sharif dans la province de Balkh, avait une profondeur de 28 km, selon l'USGS, qui l'avait initialement estimée à 10 km.

Les autorités locales ont diffusé des numéros d'urgence à destination des habitants, mais n'ont pas fait état de victimes dans l'immédiat. A Mazar-e-Sharif, de nombreux habitants se sont précipités à l'extérieur de leurs logements par peur de potentielles répliques, a constaté un correspondant de l'AFP.

Des secousses ont été ressenties jusque dans la capitale Kaboul, d'après des journalistes de l'AFP sur place.

Jonction de plaques tectoniques

A la fin août, un autre séisme, de magnitude 6, avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar. Ce séisme le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan avait tué plus de 2200 personnes, selon les talibans.

Le pays est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Les talibans, de retour au pouvoir depuis 2021, ont déjà été confrontés à plusieurs tremblements de terre donc celui dans la région de Hérat, à la frontière avec l'Iran, en 2023, dans lequel plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63'000 habitations détruites.

