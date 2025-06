Sécheresse record pour début juin en Europe et sur les côtes

La moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen était encore affectée par la sécheresse début juin 2025, un record pour cette période de l'année, selon l'analyse par l'AFP des données de l'European Drought Observatory (EDO).

Ce taux de 50% pour la période du 1er au 10 juin est nettement supérieur à la moyenne pour un début de mois de juin, qui est de 33% entre 2012 (date de début des mesures) et 2024.

Toutefois, le niveau de sécheresse a légèrement baissé par rapport au mois de mai, qui voyait 52% de l'Europe et des côtes méditerranéennes affectées, un record tous mois confondus.

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine trois paramètres: précipitations, humidité des sols et état de la végétation. Il en déduit trois niveaux de sécheresse (surveillance, avertissement, alerte).

Les régions les plus touchées par la sécheresse début juin étaient dans l'est et le nord de l'Europe ainsi que dans le nord du Maghreb. Six pays avaient plus de 80% de leurs terres affectées : Luxembourg (97%), Arménie (95%), Chypre du Nord (91%), Belgique (91%), Chypre (87%) et Royaume-Uni (84%).

Après les chaleurs record du printemps, le Royaume-Uni voit désormais un impact sur ses réserves d'eau, soulevant l'inquiétude des agriculteurs. Le principal syndicat agricole britannique NFU a ainsi réclamé des investissements pour installer des cuves de stockage d'eau directement sur les exploitations.

La sécheresse, qui frappe plus des trois quarts du pays depuis fin mars, s'y est aussi aggravée, avec désormais 15% du territoire au niveau d'alerte, c'est-à-dire subissant un développement anormal de la végétation. La Belgique est touchée plus durement encore, avec près d'un tiers de son territoire concerné, de même que l'Ukraine et le Bélarus, touchés sur plus d'un quart des terres.

A l'inverse, le sud de l'Europe était plutôt épargné. Après les précipitations très abondantes du début du printemps, la sécheresse affectait ainsi 8% de l'Espagne, et moins de 1% du Portugal, début juin. C'est nettement moins que la moyenne 2012-2024 à cette période de l'année, de 38% et 33% respectivement.

En France, la sécheresse continuait à se concentrer dans la moitié nord, avec 39% de la métropole touchés et 8% des sols en alerte.

