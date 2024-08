Russie: des abris antiaériens modulaires dans la région de Koursk

Des abris antiaériens modulaires ont commencé à être installés dans les rues de plusieurs villes de la région de Koursk, en proie à une offensive ukrainienne inédite depuis le 6 août, ont annoncé jeudi les autorités régionales.

'Aujourd'hui, la mise en place des abris en béton armé a commencé à Koursk', a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Alexeï Smirnov.

Sur une vidéo publiée par le responsable, on pouvait voir l'installation d'un abri gris, avec l'inscription en rouge 'Oukrytiïe' ('Abri' en russe, ndlr.), dans une rue ensoleillée.

Les abris en question doivent être mis en place à proximité de 60 arrêts de bus principaux de Koursk, a précisé M. Smirnov.

La ville de Koursk, chef lieu de la région du même nom, est situé à environ 80 km de la frontière avec la région ukrainienne de Soumy, d'où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive d'ampleur le 6 août.

Plus de 120'000 habitants ont fui

Depuis, Kiev revendique une avancée sans précédent en terres russes de 93 localités dans la région de Koursk et une avancée de plus de 1250 km2. Plus de 120'000 habitants ont fui leur domicile en deux semaines, selon les autorités russes. La ville Koursk compte elle quelque 440'000 habitants.

Selon M. Smirnov, la décision sur l'installation de tels équipements a été prise par la cellule de crise créée dans la région de Koursk face à l'offensive de l'armée de Kiev.

Des abris modulaires sont également en train d'être mis en place dans la ville de Jeleznogorsk et le seront prochainement à Kourtchatov, située près de la centrale nucléaire de Koursk, a ajouté M. Smirnov.

L'Ukraine a installé des abris similaires dans plusieurs de ses villes, y compris dans la capitale Kiev, depuis le début de l'offensive russe en février 2022.

/ATS