Résultat contesté: des étudiants bloquent des rues de Belgrade

Plusieurs centaines de manifestants serbes, pour la plupart des étudiants, se sont rassemblés vendredi dans le centre de Belgrade pour bloquer un carrefour dans la capitale. Ils protestent contre la fraude ayant entaché selon eux les législatives du 17 décembre.

Les étudiants, rassemblés à l'initiative du mouvement Borba (Combat), qui a appelé à un blocage de 24 heures des rues de la capitale, demandent l'annulation des résultats des élections remportées par la droite nationaliste et l'organisation d'un nouveau scrutin.

L'opposition a contesté les résultats des élections, la principale coalition d'opposition 'Serbie contre la violence' ayant affirmé que des électeurs serbes de la Bosnie voisine ont été autorisés à voter, d'une manière illégale, dans la capitale.

'Dans notre pays, depuis des décennies, aucune justice n'a été établie concernant les processus démocratiques', a déclaré à l'AFP une manifestante, étudiante 19 ans à la faculté de génie électrique et de biologie de l'Université de Belgrade.

'Et lorsque finalement j'ai eu le droit de voter, (mon vote) n'a pas été respecté et je me sens blessée', a-t-elle ajouté.

'Qui a volé les élections', s'est exclamé le militant Ivan Bijelic, haranguant les étudiants, qui ont répondu en choeur: 'Voleurs, voleurs!'.

Les étudiants, auxquels se sont joints d'autres jeunes, ont dressé des tentes, installant un camp improvisé, tandis que certains protestataires se sont assis à un carrefour proche des bâtiments gouvernementaux pour bloquer la circulation.

'Euromaidan Serbie', proclamait une banderole faisant référence au mouvement de protestation pro-européen en Ukraine en 2014.

Samedi soir, les étudiants ont été rejoints par plusieurs centaines de manifestants qui se sont rassemblés plus tôt devant la Commission électorale.

Jusqu'à samedi midi

Il s'agira du premier blocage d'une durée de 24 heures des rues de Belgrade depuis les élections législatives et locales du 17 décembre. Depuis le scrutin, des actions de protestation se sont multipliées, au cours desquelles des manifestants ont sporadiquement bloqué des artères de la capitale.

L'action de blocage de vendredi doit s'achever samedi à midi afin de permettre aux protestataires de se joindre à une autre manifestation, organisée par un groupe d'intellectuels, artistes et célébrités.

Selon les résultats officiels, le parti SNS (droite nationaliste) du président serbe Aleksandar Vucic a remporté 46% des voix contre 23,5% à la coalition de l'opposition.

Les manifestations ont connu un point culminant dimanche dernier, lorsque des manifestants ont attaqué la mairie de Belgrade, et tenté d'y pénétrer, brisant des fenêtres à coups de pierres, avant d'être repoussés par la police qui a utilisé du gaz poivre.

Les protestataires, dont plus d'une trentaine ont été appréhendés, ont également lancé des oeufs et des poteaux sur les vitres.

