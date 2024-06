Raids meurtriers à Gaza, craintes d'une guerre Israël-Hezbollah

L'armée israélienne a bombardé mercredi la bande de Gaza, où des combats ont opposé les soldats au Hamas à Rafah. Cela après un nouvel avertissement des Etats-Unis à Israël sur le risque d'un conflit régional en cas de guerre contre le Hezbollah libanais.

Dans le nord du territoire palestinien, dévasté par près de neuf mois de guerre, la Défense civile a déclaré que trois enfants et une femme avaient été tués tôt mercredi dans une frappe israélienne sur une habitation à Beit Lahia. Des tirs de chars ont été signalés dans la ville de Gaza.

Selon des témoins, des combats ont opposé des soldats israéliens au Hamas palestinien dans l'ouest de Rafah, dans le sud du territoire, où l'armée israélienne a lancé le 7 mai un offensive terrestre.

Mohammad al-Moughayyir, un responsable de la Défense civile à Gaza, dirigée par le Hamas, a déclaré à l'AFP que les sauveteurs avaient récupéré les corps de '15 martyrs de diverses zones de la ville de Rafah au cours des dernières heures'.

Mais le porte-parole de cette agence, Mahmoud Bassal, a affirmé que les bombardements israéliens étaient moins intenses mercredi. 'Seules quelques zones ont été ciblées et le reste des secteurs du territoire sont calmes' pour le moment, a-t-il dit.

'Tous les scénarios possibles'

La guerre dans la bande de Gaza a entraîné des violences à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où les échanges de tirs sont presque quotidiens entre le Hezbollah, un allié du mouvement islamiste palestinien, et l'armée israélienne.

Même si les échanges de tirs ont baissé d'intensité ces derniers jours, une escalade la semaine dernière des attaques de part et d'autre de la frontière et des menaces échangées entre Israël et le Hezbollah ont fait craindre une nouvelle guerre.

'Une guerre entre Israël et le Hezbollah pourrait facilement devenir une guerre régionale, avec des conséquences désastreuses pour le Moyen-Orient', a averti le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, en recevant mardi son homologue israélien, Yoav Gallant, à Washington.

'Nous travaillons en étroite collaboration pour parvenir à un accord, mais nous devons également nous préparer à tous les scénarios possibles', a dit M. Gallant.

Le 19 juin, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, un mouvement islamiste qui exerce une influence prépondérante au Liban, a averti qu''aucun lieu' en Israël ne serait épargné par les missiles de son mouvement, au lendemain d'une annonce de l'armée israélienne selon laquelle 'des plans opérationnels pour une offensive au Liban' avaient été 'validés'.

Quatre jours plus tard, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé que la phase 'intense' des combats touchait à sa fin dans la bande de Gaza, affirmant qu'ensuite, Israël pourrait 'redéployer certaines forces vers le nord', à la frontière avec le Liban, 'à des fins défensives'.

'Il semble qu'Israël, qui a dévasté Gaza, jette désormais son dévolu sur le Liban. Nous voyons que les puissances occidentales soutiennent Israël en coulisses', a accusé le président turc, Recep Tayyip Erdogan, mercredi.

Parlant de 'situation imprévisible', le Canada a appelé ses ressortissants à quitter au plus vite le Liban.

'Déraciner le Hamas'

En annonçant que la phase 'intense' des combats, notamment à Rafah, était 'sur le point de se terminer', Benjamin Netanyahu a réaffirmé que la guerre se poursuivrait afin de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël.

L'objectif', selon M. Netanyahu, est 'de récupérer les otages' retenus à Gaza et de 'déraciner le régime du Hamas'.

Catastrophe humanitaire

La guerre a plongé la bande de Gaza, assiégée par Israël, dans une catastrophe humanitaire et il existe un 'risque élevé et soutenu' de famine dans le territoire de 2,4 millions d'habitants, selon un rapport publié mardi par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), sur lequel se basent les agences de l'ONU.

D'après ce rapport, 495'000 personnes souffrent toujours de la faim à un niveau 'catastrophique'.

Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), 'tous les jours, 10 enfants perdent une ou deux jambes en moyenne' à Gaza. 'Dix par jour, ça veut dire environ 2000 enfants après plus de 260 jours de cette guerre brutale', a souligné l'agence.

Les employés humanitaires ne sont pas épargnés par la guerre. Médecins sans Frontières a affirmé sur X que l'un de ses membres, Fadi al-Wadiya, avait été 'tué ainsi que cinq autres personnes, dont trois enfants, dans une attaque à Gaza-ville alors qu'il se rendait à vélo à son travail'.

L'armée a confirmé avoir éliminé Fadi al-Wadiya, en le présentant comme un 'agent important' du Jihad islamique, un groupe palestinien qui combat aux côtés du Hamas.

/ATS