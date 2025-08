Propos « provocateurs » russes: Trump envoie des sous-marins

Donald Trump a déclaré vendredi avoir ordonné le positionnement de deux sous-marins nucléaires américains en réponse à des propos 'provocateurs' de l’ex-président russe Dmitri Medvedev. L’annonce n’a pas été confirmée par les autorités militaires américaines.

'J'ai ordonné que deux sous-marins nucléaires soient positionnés dans les zones appropriées, au cas où ces déclarations idiotes et incendiaires soient plus sérieuses que cela. Les mots comptent et peuvent souvent avoir des conséquences imprévues, j'espère que cela ne sera pas le cas cette fois', a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Dans un message publié le 28 juillet sur X, le dirigeant russe, actuel numéro deux du Conseil de sécurité du pays, avait écrit que chaque nouvel ultimatum fixé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine 'était une menace et un pas vers la guerre' avec les Etats-Unis.

Menace de sanctions économiques

Donald Trump menace d'imposer de dures sanctions économiques contre la Russie si son homologue russe Vladimir Poutine ne cesse pas les hostilités en Ukraine d'ici la fin de semaine prochaine.

Le président américain envisage en particulier des sanctions dites 'secondaires', c'est-à-dire infligées aux pays qui achètent notamment du pétrole russe, dans le but de tarir cette source de revenus essentiels pour la machine de guerre russe.

Rapprochement spectaculaire

Le républicain de 79 ans avait opéré peu après son retour au pouvoir en janvier un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine, persuadé que sa bonne relation avec le dirigeant russe lui permettrait d'arrêter rapidement la guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe de février 2022.

Cette promesse a fait long feu et laissé place chez Donald Trump à une frustration grandissante envers le maître du Kremlin.

