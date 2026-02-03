Procès de Marine Le Pen: 5 ans d'inéligibilité requis en appel

Une peine de cinq ans d'inéligibilité, quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et ...
Procès de Marine Le Pen: 5 ans d'inéligibilité requis en appel

Procès de Marine Le Pen: 5 ans d'inéligibilité requis en appel

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Une peine de cinq ans d'inéligibilité, quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et la possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, ainsi que 100'000 euros d'amende, a été réclamée mardi contre Marine Le Pen par le parquet général.

Si les réquisitions étaient suivies par la cour d'appel, dont la décision est attendue à l'été, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027.

Le parquet général a demandé à la cour d'appel 'de ne pas assortir les peines complémentaires d'inéligibilité' de l''exécution provisoire', c'est-à-dire immédiate. 'L'objectif d'efficacité peut être atteint sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'exécution provisoire', ont estimé les deux représentants de l'accusation, dont les réquisitions ont commencé à 13h00.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Otan a commencé à « planifier » sa mission de défense de l'Arctique

L'Otan a commencé à « planifier » sa mission de défense de l'Arctique

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 18:01

Un élève poignarde et blesse grièvement sa professeure en France

Un élève poignarde et blesse grièvement sa professeure en France

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 18:09

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:39

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:31

Articles les plus lus

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 06:56

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:31

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

L'OMS demande 1 milliard de dollars face aux urgences sanitaires

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 11:39

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 14:44

Affaire Epstein: les Clinton acceptent d'être auditionnés

Affaire Epstein: les Clinton acceptent d'être auditionnés

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 01:20

Japon: des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

Japon: des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 05:35

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Trump réclame un milliard de dommages et intérêts à Harvard

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 06:56

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Kiev visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Monde    Actualisé le 03.02.2026 - 14:44