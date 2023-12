Présidentielles à Taïwan: les liens avec Pékin au centre du débat

Les candidats à la présidence de Taïwan ont croisé le fer samedi sur les relations de l'île avec la Chine, lors d'un débat précédant un scrutin qui sera suivi de près par Pékin et Washington.

L'île démocratique de Taïwan est à deux semaines de cette élection cruciale, dont les résultats pourraient déterminer les futurs liens entre Taipei et une Chine de plus en plus belliqueuse.

Pékin, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, a juré de s'en emparer par la force si nécessaire et a interrompu les communications de haut niveau avec l'administration de la présidente Tsai Ing-wen, arrivée au pouvoir en 2016.

Le Parti démocratique progressiste (DPP) de cette dernière a largement fait campagne sur un programme de souveraineté séparée de la Chine, et son candidat, le vice-président Lai Ching-te, s'est décrit comme un 'militant pragmatique de l'indépendance de Taïwan'.

Lors du débat, ses adversaires ont fustigé des positions qui 'minent la sécurité de Taïwan'. 'La souveraineté de Taïwan appartient aux 23 millions d'habitants', a rétorqué Lai.

'Vassal du totalitarisme'

La Chine communiste a intensifié ces dernières années les pressions militaires sur l'île, organisant également en 2022 deux manoeuvres massives simulant un blocus.

Lors du débat, M. Lai a également accusé Hou Yu-ih, le candidat du parti Kuomintang (KMT) - considéré comme ayant des liens plus étroits avec Pékin - d'être favorable à la Chine.

'Je ne reviendrai pas en arrière (vers le passé) comme le Kuomintang et je ne serai pas prêt à devenir un vassal du totalitarisme', a-t-il lancé, son rival l'accusant en retour de l'avoir 'sali'.

'Nous devons maintenir la communication et les échanges (avec la Chine). C'est parce que vous ne l'avez pas fait que nous voyons un grand danger de l'autre côté du détroit', a plaidé M. Hou, réitérant son opposition à l'indépendance de Taïwan.

'Gâchis'

M. Lai s'en est également pris à Ko Wen-je, candidat du Parti populaire taïwanais (TPP), pour avoir déclaré que l'île et la Chine 'ne forment qu'une seule famille'.

M. Ko, dont le petit parti a réussi à s'implanter dans le paysage bipartite dominant de Taïwan, a pour sa part qualifié de 'gâchis' la politique de la présidente. 'Le DPP adopte toujours une attitude très conflictuelle alors que le KMT pense toujours à la coopération (avec la Chine)', a-t-il affirmé.

A Pékin, un porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises, qui gère les relations avec l'île autonome, a critiqué la prestation de M. Lai, estimant qu'elle était pleine d'une 'mentalité de confrontation'.

Le porte-parole, Chen Binhua, cité par l'agence Chine Nouvelle, a accusé le parti de M. Lai de 'saboter le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit'.

/ATS