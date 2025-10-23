Poutine plaide pour le « dialogue » avec Trump

Le président russe Vladimir Poutine a plaidé jeudi en faveur de la poursuite du 'dialogue' ...
Le président russe Vladimir Poutine a plaidé jeudi en faveur de la poursuite du 'dialogue'. Une déclaration faite après l'annonce par son homologue américain Donald Trump du report de la rencontre prévue entre les deux hommes à Budapest.

'Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes, et encore plus à la guerre', a déclaré M. Poutine, cité par les agences de presse russes. Il a également menacé d'une réponse 'très forte' en cas d'attaque du territoire russe par des missiles américains Tomahawk, dont l'Ukraine réclame la livraison de la part de Washington.

Le président russe a aussi estimé que les sanctions adoptées la veille par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient 'sérieuses' mais qu'elles n'auront pas d''impact significatif' sur l'économie du pays.

