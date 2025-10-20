Portland: la Garde nationale peut être déployée selon la justice

Une cour d'appel a estimé lundi que Donald Trump avait le pouvoir de déployer la Garde nationale ...
Photo: KEYSTONE/AP/George Walker IV

Une cour d'appel a estimé lundi que Donald Trump avait le pouvoir de déployer la Garde nationale à Portland, ville démocrate dans l'ouest des Etats-Unis, le temps que l'affaire soit jugée sur le fond.

La cour juge 'qu'il est probable que le Président a exercé légalement son autorité statutaire' en envoyant des soldats de ce corps de réserve de l'armée, et revient ainsi sur la décision d'une juge de première instance bloquant ce déploiement dans une ville de l'Oregon que M. Trump a décrit comme 'ravagée par la guerre', générant des critiques.

