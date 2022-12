Point d'orgue pour l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole

La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole tenait lundi une dernière réunion publique et en direct. Elle doit voter pour recommander ou non des poursuites pénales contre Donald Trump.

Ses membres - sept démocrates et deux républicains - ont commencé vers 13h00 (19h00 en Suisse) à présenter les conclusions de leur longue investigation sur le 6 janvier 2021. Ce jour-là, des partisans de l'ancien président Trump, affirmant - faussement - comme lui que la présidentielle de 2020 lui avait été 'volée' par Joe Biden, avaient violemment attaqué le siège du Congrès à Washington pour stopper la certification des résultats.

'Mettre un bulletin dans l'urne aux Etats-Unis est un acte de foi et d'espoir', a déclaré en ouverture le démocrate Bennie Thompson, chef de la commission. 'Cette foi dans notre système est le fondement de la démocratie américaine. Si la confiance est brisée, notre démocratie l'est aussi. Donald Trump a brisé cette confiance. Il a perdu l'élection de 2020 et le savait, mais il a choisi d'essayer de rester au pouvoir', a-t-il ajouté.

La numéro deux de la commission, la républicaine Liz Cheney, bête noire de Donald Trump, a jugé que ses actes avaient montré qu'il était 'inapte' à occuper de nouvelles fonctions publiques. 'Quiconque se comporte de la sorte à ce moment-là ne peut plus jamais occuper une fonction de pouvoir dans ce pays', a-t-elle affirmé.

Au moins cinq personnes sont mortes en lien avec l'assaut et des centaines ont été inculpées dans le cadre des violences.

Rôle de Donald Trump

Les membres de la commission doivent décider s'ils recommandent ou pas au ministère de la Justice d'inculper Donald Trump d'appel à l'insurrection, d'entrave à une procédure officielle (de certification du scrutin présidentiel) et de complot à l'encontre de l'Etat américain, selon plusieurs médias.

Trois chefs d'accusation pouvant entraîner des peines de prison et l'interdiction d'assumer toute fonction publique, alors que l'ancien président a annoncé qu'il se relançait dans la course à la Maison Blanche pour 2024.

D'autres personnes dans l'entourage de Donald Trump pourraient être concernées. Le rapport d'enquête final doit être publié mercredi.

Le vote de la commission est largement symbolique, car ses membres ne peuvent pas inculper eux-mêmes l'ex-magnat de l'immobilier. Ce sera au ministère de la Justice, qui a nommé un procureur spécial pour enquêter de façon indépendante sur Donald Trump, de décider s'il le poursuit ou non.

