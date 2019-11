Plus de 100'000 enfants en détention aux Etats-Unis

Plus de 100'000 enfants sont actuellement détenus en lien avec l'immigration aux Etats-Unis, a affirmé lundi l'ONU. Ce total comprend les enfants détenus avec leurs parents et les mineurs détenus séparément.

'Le nombre total des (enfants) détenus est de 103'000', a déclaré Manfred Nowak, principal auteur de l'Etude globale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté. Et de qualifier de 'prudente' cette estimation, basée sur les chiffres officiels ainsi que sur des sources complémentaires 'très fiables'.

Il a précisé que le nombre de 103'000 enfants détenus aux Etats-Unis comprenait les mineurs non accompagnés, ceux qui avaient été arrêtés avec leurs proches, et ceux qui avaient été séparés de leurs parents avant la détention.

Au niveau mondial, ce sont au moins 330'000 enfants qui sont détenus dans 80 pays pour des raisons liées aux migrations, selon cette étude. 'La détention d'enfants liée aux migrations ne doit jamais être envisagée (...), dans l'intérêt de l'enfant. Il y a toujours d'autres solutions', a déclaré M. Nowak aux journalistes à Genève.

'Traitement inhumain'

L'étude examine notamment les violations de la Convention des droits de l'enfant, qui stipule que la détention des enfants ne doit être utilisée 'que comme une mesure de dernier recours et pour la durée possible la plus courte'.

Les Etats-Unis sont le seul pays membre des Nations Unies à n'avoir pas ratifié la convention, entrée en vigueur en 1990. Mais M. Nowak a souligné que cela n'exonérait pas l'administration du président Donald Trump de la responsabilité de ses actes en matière de détention d'enfants migrants à sa frontière avec le Mexique.

'Séparer les enfants de leurs parents, comme cela a été fait par l'administration Trump, même de jeunes enfants, à la frontière avec le Mexique (...) constitue un traitement inhumain à la fois pour les parents et pour l'enfant', a-t-il souligné. Il a déclaré que l'administration américaine n'avait pas répondu à un questionnaire envoyé aux Etats membres pour la constitution de l'étude.

Au total, l'étude des Nations Unies a montré que 7 millions d'enfants étaient privés de liberté dans le monde dans différentes sortes d'institutions.

/ATS