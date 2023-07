Plus d'espoir de retrouver des survivants du crash du Taïpan MRH-90

Les autorités australiennes ont perdu tout espoir de retrouver des survivants après le crash ce week-end d'un hélicoptère de l'armée, a annoncé lundi le ministre de la défense Richard Marles. Quatre militaires se trouvaient à bord de l'appareil, un Taïpan MRH-90.

La découverte d'un 'débris important' de l'hélicoptère a conduit les secours à abandonner l'idée de retrouver vivantes les personnes qui se trouvaient à bord, a déclaré M. Marles.

Le MRH-90 de fabrication européenne participait à des manoeuvres militaires de grande envergure avec les Etats-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne et la Corée du Sud. Il s'est écrasé dans la nuit de vendredi à samedi au large de l'île Hamilton, dans l'Etat du Queensland (nord-est).

'L'impact a été terrible et c'est en partie pour cela que nous passons d'une opération de secours à une opération de récupération', a déclaré M. Marles. La flotte australienne de plus de 40 hélicoptères Taïpan - qui devaient être réformés à la fin de 2024 - sera clouée au sol jusqu'à ce que les enquêteurs aient une idée des causes de l'accident.

Deux semaines d'exercices

Les manoeuvres militaires de Talisman Sabre, auxquelles participent 30'000 militaires, comprennent des combats terrestres, des débarquements amphibies et des opérations aériennes. Elles avaient été brièvement suspendues samedi à la suite du crash.

Ces deux semaines d'exercices, qui visent à faire démonstration de la force des alliances militaires occidentales, doivent se terminer le 4 août.

Les responsables australiens se sont déjà plaints d'avoir été contraints d'immobiliser à plusieurs reprises les Taïpan, invoquant des difficultés de maintenance et d'approvisionnement en pièces détachées.

Canberra a annoncé son intention de remplacer ses hélicoptères vieillissants Taïpan par des Black Hawks de fabrication américaine.

/ATS