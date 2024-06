Pluies continues et inondations dans le sud de l'Allemagne

Pluies incessantes, inondations, rupture de digue: la situation sur le front de la montée des eaux est tendue samedi dans le sud de l'Allemagne. Plusieurs districts bavarois ont déclaré l'état d'urgence.

A Fischach, dans le district d'Augsbourg, plusieurs personnes ont dû quitter leur maison et certaines être évacuées par hélicoptère, selon les autorités locales. Une digue et un barrage ont cédé, la rivière Schmutter est sortie de son lit et des routes ont été inondées.

Comme à Augsbourg, les districts d'Aichach-Friedberg, Neu-Ulm, Pfaffenhofen et Donau-Ries ont également déclaré l'état d'urgence, qui permet la mise en place d'un dispositif pour coordonner au mieux les secours. L'arrondissement de Günzburg avait déjà fait de même vendredi soir.

Groupe de randonneurs bloqué

Un groupe de 26 personnes qui avait entrepris l'ascension de la Zugspitze, point culminant des Alpes bavaroises, en dépit de fortes chutes de neige, est resté bloqué en dessous du sommet, a également annoncé le radio bavaroise Bayerischer Rundfunk, citant le service de secours en montagne de Garmisch-Partenkirchen. Plusieurs équipes de secours ont été envoyées sur place.

Le Bade-Wurtemberg, voisin de la Bavière, a également été fortement touché par les intempéries. L'Agence fédérale pour le secours technique (THW) a de son côté annoncé avoir mobilisé quelque 400 personnes en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg pour lutter contre les inondations.

Trafic ferroviaire perturbé

Le trafic ferroviaire a été perturbé dans ces régions: aucun train n'a circulé sur la ligne Munich-Brégence-Zurich et sur la ligne Stuttgart-Ulm-Augsbourg-Munich, a indiqué la Deutsche Bahn.

Dans la partie orientale du Bade-Wurtemberg, quelques crues se sont développées dans la nuit de vendredi à samedi, selon le ministère régional de l'Environnement. Des inondations pourraient également se produire dans les affluents du Danube.

La commune de Meckenbeuren, dans le district du lac de Constance, avait recommandé vendredi soir à quelque 1300 personnes de quitter leurs maisons et appartements face au risque d'inondation.

Le service météorologique allemand (DWD) a mis en garde contre des pluies continues dans la moitié sud de l'Allemagne, qui devraient s'apaiser dimanche. Les intempéries doivent atteindre la Saxe et Saxe-Anhalt, dans l'est du pays, samedi en fin d'après-midi.

