Plastique: les discussions se prolongent dans la confusion à Genève

Les 185 Etats réunis à Genève pour tenter d'arracher un accord international contre la pollution plastique n'ont pas encore rendu les armes. Les discussions vont se poursuivre vendredi, a annoncé tard jeudi le président des négociations, dans une confusion totale.

Luis Vayas Valdivieso est obligé d'ouvrir une plénière avant le délai de minuit pour annoncer que les pourparlers continueraient vendredi. La prochaine réunion sous ce format aura lieu 'à une heure à établir', a-t-il ajouté en quelques secondes, avant de quitter précipitamment la salle.

Cette scène a provoqué une énorme confusion parmi les délégations. Certaines ignoraient si les pourparlers se poursuivraient dans la nuit en petits groupes ou non. La plupart ont fini par quitter le Palais des Nations.

Les Etats ambitieux et les pays pétroliers ne sont toujours pas tombés d'accord sur un possible traité. Certains parmi les premiers veulent toujours des règles contraignantes sur la production de plastique. Inacceptable pour les seconds.

/ATS