Pape François: bain de foule imprévu sur la place Saint-Pierre

Le pape François, convalescent après une grave pneumonie, s'est offert dimanche un bain de foule imprévu d'une dizaine de minutes sur la place Saint-Pierre, saluant les fidèles et religieux venus pour la messe du Dimanche des rameaux.

Le pape de 88 ans, assis dans son fauteuil roulant et semblant en assez bonne forme, sans canules nasales pour l'oxygène, a fait le tour de la place, serrant des mains, faisant offrir des bonbons aux enfants avant de lancer depuis l'autel dressé devant la basilique Saint-Pierre un 'bon Dimanche des rameaux, bonne Semaine sainte'.

Le souverain pontife argentin a multiplié depuis une semaine ces sorties surprises qui ne figurent dans aucun programme officiel du Vatican.

François avait fait une première apparition inattendue il y a une semaine devant la basilique Saint-Pierre pour saluer les fidèles, avant de recevoir mercredi en audience privée le roi Charles III d'Angleterre et la reine Camilla alors que leur entrevue avait été initialement annulée.

Il s'est rendu aussi jeudi dans la basilique Saint-Pierre pour inspecter des travaux de rénovation et se recueillir devant le tombeau de Pie X, saluant au passage fidèles et restaurateurs et samedi il est allé prier dans sa basilique préférée, celle de Sainte Marie Majeure.

Dans sa prière dominicale de l'Angélus, transmise par le Vatican, le pape a remercié les fidèles pour leurs prières et a appelé à la paix dans le monde, avec une pensée particulière pour les victimes de l'effondrement d'une discothèque à Saint-Domingue.

