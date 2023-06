Palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée

L'armée israélienne d'occupation a tué un Palestinien lundi soir dans le sud de la Cisjordanie, ont indiqué mardi l'armée israélienne et le ministère palestinien de la Santé. L'armée affirme avoir été visée par des cocktails Molotov.

Zakaria Mohammed Al-Zaoul, 20 ans, a été touché par 'des balles réelles de l'occupation (Israël) à la tête dans la localité de Husan', près de Bethléem, a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

'Un suspect a lancé des cocktails Molotov vers des soldats israéliens qui menaient des activités de routine' dans la localité de Husan, a de son côté affirmé l'armée dans un communiqué, précisant que les soldats avaient répliqué à balles réelles et qu'une personne touchée avait été identifiée.

L'agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a fait état de heurts entre des jeunes Palestiniens et les forces israéliennes, qui ont tiré à balles réelles et utilisé des grenades de gaz lacrymogène et assourdissantes.

Occupation israélienne illégale

Cet incident survient sur fond de violences en Cisjordanie où les fréquentes incursions israéliennes dans des localités palestiniennes dégénèrent souvent en heurts avec les habitants.

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Environ 490'000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.

Depuis le début de l'année, au moins 165 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

