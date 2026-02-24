ONU: Baerbock estime un déplacement de l'AG pas si simple

La présidente de l'Assemblée générale de l'ONU Annalena Baerbock veut pousser les Etats-Unis à autoriser tous les dirigeants à se rendre en septembre à New York. Il lui semble 'difficile' de déplacer des réunions de l'organe à Genève.

'Sur le principe, il semble très facile de dire 'déplaçons des réunions'', a déclaré mardi à la presse à Genève l'ancienne cheffe de la diplomatie allemande. 'Dans la réalité', les questions de salles de réunion, de sécurité ou les coûts rendent peu réalistes de voir l'Assemblée générale quitter New York, selon elle. Et de considérer que 'c'est très difficile à appliquer'.

Mme Baerbock souhaite plutôt que les Etats-Unis attribuent des visas à tous les dirigeants pour la semaine de haut niveau à New York. L'année dernière, le président palestinien Mahmoud Abbas notamment avait été contraint de prononcer son discours à distance.

Avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, 'nous avons demandé' aux Etats-Unis de se conformer aux règles et 'nous le ferons encore à l'avenir en cas de besoin', a encore insisté la présidente. Chaque dirigeant 'doit pouvoir venir', a-t-elle ajouté, déplorant que les responsabilités de l'Etat hôte américain n'aient pas été toujours suivies par le passé.

Dans son discours lundi devant le Conseil des droits de l'homme, Mme Baerbock avait rappelé aux Etats leur engagement à nommer cette fois-ci une femme comme secrétaire générale de l'ONU. 'Les femmes ont expérimenté des appels parfois forts mais, lorsque les décisions se rapprochent, ceux-ci sont oubliés', a-t-elle dit mardi. 'L'ONU n'a pas honoré sa promesse d'une participation égale' mais 'nous y travaillons', selon celle qui est la cinquième femme présidente de l'Assemblée générale.

Parmi les réformes qui doivent être décidées cette année au sein de l'organisation, 'la tâche la plus importante est d'éviter la crise de liquidités', selon Mme Baerbock. M. Guterres a affirmé que l'ONU serait au bord d'un effondrement financier dans quelques mois si les arriérés ne sont pas payés. Les Etats-Unis, presque seul pays en cause, ont récemment versé 160 millions de dollars, bien loin des 4 milliards qu'ils doivent.

/ATS