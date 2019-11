Nouvelle Commission européenne: le 1er décembre comme objectif

La Commission européenne est actuellement en train d''analyser toutes les options' et d'examiner leurs aspects légaux en vue de former un nouveau collège en ordre de marche. Elle garde comme objectif d'entrer en fonctions le 1er décembre.

'C'est une situation exceptionnelle, et nous discutons de toutes les options pour voir, sur la base de la position du Royaume-Uni, comment nous pouvons atteindre notre objectif d'une commission fonctionnelle au 1er décembre', a résumé jeudi une porte-parole de la future équipe dirigée par Ursula von der Leyen.

Elle faisait référence à une lettre reçue du Royaume-Uni mercredi soir qui indique que Londres ne proposera pas de candidat commissaire en l'état actuel des choses. La missive précise clairement que le gouvernement britannique ne veut pas freiner l'entrée en fonction de la nouvelle Commission, a précisé Dana Spinant.

Le Royaume-Uni est actuellement en campagne électorale et le gouvernement dit ne pas avoir de mandat valide pour la désignation d'un candidat à un poste international. Les élections sont fixées au 12 décembre, après la date prévue pour l'intronisation de la nouvelle Commission. Londres doit quitter officiellement l'UE le 31 janvier.

'Indépendance' face à Budapest

Entre-temps, 'le processus est bien avancé au parlement européen', où les trois nouveaux candidats commissaires de la France, de la Hongrie et de la Roumanie étaient auditionnés jeudi par les commissions compétentes.

Le Hongrois Oliver Varhelyi a assuré qu'il travaillerait en totale 'indépendance' vis-à-vis du gouvernement nationaliste de Viktor Orban dont la politique fait régulièrement grincer des dents à Bruxelles.

'Je ne prendrai aucune instruction d'aucun gouvernement ou d'aucune institution (...) Je n'accepterai aucune ingérence', a-t-il assuré lors de son audition. 'Je suivrai la politique de l'UE et uniquement cette politique', a ajouté celui qui est actuellement ambassadeur auprès de l'UE pour son pays.

Selon différents médias, les eurodéputés de la commission des Affaires étrangères ne lui ont toutefois pas donné leur feu vert. Oliver Varhelyi, désigné au portefeuille 'Voisinage et élargissement', devra répondre à une salve de questions écrites pour tenter de convaincre. C'est le deuxième candidat de Budapest à être en difficultés, après le rejet de la candidature de Laszlo Trocsanyi dès le stade de l'examen des potentiels conflits d'intérêts.

Etre 'radical'

Le candidat français Thierry Breton s'est de son côté efforcé d'apaiser les craintes des eurodéputés sur les risques de conflits d'intérêts entre ses nouvelles responsabilités et ses anciennes fonctions de PDG du groupe Atos. Il a promis d'être 'radical' pour éviter les soupçons.

L'ancien ministre de l'Economie (2005-2007), qui brigue un large portefeuille économique comprenant plusieurs secteurs directement en lien avec son ancienne entreprise, a dit son intention de se récuser sur les sujets qui concerneraient directement Atos, par exemple 'des contrats' qui seraient passés avec l'UE.

Mais de manière plus globale, il a exclu de se dessaisir des questions portant sur les secteurs sur lesquels évolue Atos, comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les supercalculateurs. 'Ce serait une aberration', a-t-il tranché, répétant à plusieurs reprises qu'il serait 'commissaire sur l'ensemble du portefeuille.'

'Parité moins un'

Dans le cas où Thierry Breton, Oliver Varhelyi et la Roumaine Adina Valean devaient recevoir le feu vert des eurodéputés, une Commission à 27 devrait être soumise à l'approbation finale du Parlement européen dans son ensemble. Ce vote est à l'agenda de la plénière du 27 novembre.

Une telle Commission ne serait pas strictement paritaire malgré les promesse d'Ursula von der Leyen, mais 'douze femmes et quinze hommes, cela se rapproche beaucoup de la parité, c'est une 'parité moins un'. On sera plus proche que toute commission antérieure de la parité', a défendu la porte-parole de l'Allemande jeudi.

