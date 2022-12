Nouveau gouvernement danois alliant centre gauche et centre droit

Six semaines après les élections législatives, le Danemark va se doter d'un gouvernement rassemblant les sociaux-démocrates et les libéraux, a annoncé mardi la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen. Une alliance gauche-droite inédite depuis plus de 40 ans.

'Jeudi, un nouveau gouvernement sera présenté, composé des sociaux-démocrates, des libéraux et (du parti centriste) des modérés', a déclaré la dirigeante sociale-démocrate à la presse après avoir informé la reine Margrethe II de cet accord.

Habitués à diriger des gouvernements minoritaires, les sociaux-démocrates, de loin le plus grand parti avec 50 sièges sur les 179 du Parlement, voulaient gouverner au-delà des clivages traditionnels après les législatives du 1er novembre.

Il leur a fallu convaincre le parti libéral, la principale formation de la droite danoise tandis qu'un parti centriste, les Modérés, nouvellement créé par l'ancien Premier ministre Lars Løkke Rasmussen soutenait un gouvernement de coalition.

Pour ce nouveau gouvernement, 'il y a beaucoup de compromis, mais surtout beaucoup d'ambitions', a affirmé Mme Frederiksen, qui doit présenter mercredi la plateforme gouvernementale avec les chefs des deux autres partis.

Le nouveau gouvernement sera soutenu par 89 députés, un de moins que la majorité absolue. Mais il devrait aussi pouvoir compter sur le soutien de députés élus du Groenland et des îles Féroé pour avoir suffisamment de soutien.

/ATS