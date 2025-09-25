Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison

L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi à cinq ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé, assorti de l'exécution provisoire, pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007.

Cela signifie qu'il sera convoqué dans un délai d'un mois par le parquet qui lui signifiera sa date d'incarcération. Un appel éventuel ne suspendra pas cette mesure de sûreté.

Les anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux ont eux été condamnés à respectivement six ans et deux ans de prison. La peine de M. Hortefeux, 67 ans, aménageable sous bracelet électronique à domicile, a été assortie de l'exécution provisoire, c'est-à-dire applicable même en cas d'appel. Le tribunal n'a pas prononcé de mandat de dépôt contre M. Guéant, 80 ans, en raison de son état de santé.

Les deux hommes ont été reconnus coupables d'avoir mené des discussions avec la Libye de Mouammar Kadhafi dans le but d'obtenir un financement occulte de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. La preuve qu'un tel financement a finalement eu lieu n'a pas été établie par la procédure, mais l'avoir préparé suffit à caractériser le délit d'associations de malfaiteurs, a estimé le tribunal.

/ATS