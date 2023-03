New York continue d'attendre la possible inculpation de Trump

Des barrières de police devant la Trump Tower et le palais de justice de Manhattan: New York attendait toujours mardi en fin de soirée la possible inculpation pénale historique de l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump.

Le millionnaire a lui-même assuré qu'il allait être arrêté dans l'affaire des pots-de-vin versés à une actrice pornographique. Mais la journée s'est terminée sans aucun signe d'inculpation ou d'arrestation.

Certains médias américains ont émis l'hypothèse qu'un grand jury pourrait voter une mise en accusation mercredi, mais qu'il faudrait peut-être attendre la semaine prochaine pour que le procureur de Manhattan annonce une inculpation. M. Trump comparaîtrait alors devant un juge après avoir été placé symboliquement quelques minutes en état d'arrestation.

Le procureur n'a confirmé aucun projet publiquement et les grands jurys opèrent en secret pour éviter le parjure ou la subornation de témoins avant les procès, ce qui rend pratiquement impossible le suivi de leurs procédures.

