Netanyahu a adressé une demande de grâce officielle

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, poursuivi pour corruption, a adressé une demande de grâce officielle au président Isaac Herzog, a annoncé dimanche le bureau de la présidence.

'La présidence précise qu'il s'agit d'une demande de grâce exceptionnelle, aux conséquences significatives', selon le communiqué. 'Après réception de tous les avis, le Président de l'État examinera la requête avec responsabilité et sérieux'.

Le président américain, Donald Trump, avait écrit à M. Herzog plus tôt ce mois-ci pour lui demander d'accorder une grâce à M. Netanyahu, qui a nié à plusieurs reprises toute faute dans le cadre des procédures judiciaires en cours le visant.

/ATS