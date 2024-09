Michel Barnier promet « des changements et des ruptures »

Michel Barnier a promis 'des changements et des ruptures' lors de sa passation de pouvoir avec Gabriel Attal à Matignon, le nouveau Premier ministre affichant sa volonté de 'davantage agir que parler' et de 'dire la vérité' sur 'la dette financière et écologique'.

'Il s'agira de répondre, autant que nous le pourrons, aux défis, aux colères, aux souffrances, au sentiment d'abandon, d'injustice', a déclaré M. Barnier, disant vouloir 'trouver des solutions avec tous ceux qui voudront résoudre les difficultés nombreuses et profondes du pays'.

Répondant à Gabriel Attal, il a assuré que l'école resterait 'la priorité', citant également la sécurité, l'immigration, le travail et le pouvoir d'achat.

