Mesures en cascade en Europe pour éviter la propagation

Contrôles aux frontières, interdictions d'événements rassemblant trop de monde, fermeture des écoles,... les mesures se succèdent aux quatre coins de l'Europe pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Quelque 60 millions d'Italiens sont priés de rester chez eux à compter de ce mardi, conformément à un décret sans précédent dans le monde: dans tout le pays, seuls doivent être maintenus les déplacements pour aller travailler, pour se ravitailler et pour des soins médicaux.

Les dirigeants de l'Union européenne ont prévu de tenir une vidéoconférence à 17h00 pour coordonner les efforts de lutte contre l'épidémie. 'Nous sommes au tout début de cette épidémie' du coronavirus en France, a averti mardi le président français Emmanuel Macron, après une visite surprise au centre d'appel (15) du Samu de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris.

'Nous ne sommes qu'au début', 'il faut être clair, lucide', a-t-il répété devant la presse, alors que des mesures de protection ont été renforcées à l'Elysée autour de lui. L'un de ses plus proches collaborateurs, son directeur de cabinet Patrick Strzoda, qui a été au contact d'un cas positif, a ainsi été prié de télétravailler chez lui.

Ecoles fermées

La République tchèque a elle annoncé mardi la fermeture des établissements scolaires afin d'endiguer la propagation du coronavirus. 'Il vaut mieux être proactif, plutôt que de se mettre à traiter le problème plus tard, ou même trop tard comme c'est le cas en Italie', a déclaré le Premier ministre tchèque Andrej Babis. Il a aussi imposé une interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes dans ce pays de 10,6 millions d'habitants. Prague a enregistré jusqu'à mardi au total 40 cas de coronavirus.

Son grand voisin du Nord, la Pologne, a chiffré à 18 le nombre de personnes infectées dans ce pays de 38 millions d'habitants. La Pologne a également interdit les rassemblements de masse et étendu les contrôles sanitaires déjà en place aux frontières allemandes et tchèques pour protéger également l'Ukraine, le Bélarus et la Lituanie. La plupart des cas de Covid-19 dans le pays se sont développés chez des personnes rentrant d'Allemagne.

Avec sept cas confirmés, la Slovaquie a interdit les rassemblements de masse pendant deux semaines et ordonné à tous les Slovaques revenant de Chine, Corée du Sud, Iran et Italie d'observer une quarantaine à domicile pendant 14 jours. Toutes les écoles, universités et jardins d'enfants restent fermés cette semaine dans la capitale Bratislava. La Roumanie et la Slovénie interdisent aussi les rassemblements respectivement de plus de 1000 personnes et 100 personnes.

L'Autriche restreint l'accès depuis l'Italie

Le Danemark va suspendre les liaisons aériennes avec les zones les plus touchées par le nouveau coronavirus et a recommandé mardi d'éviter les transports en commun aux heures de pointe pour contrer la progression du virus.

De son côté, l'Autriche a fermé ses frontières aux personnes provenant d'Italie, sauf si celles-ci ont un certificat sanitaire ou s'auto-imposent une quarantaine. Depuis lundi, les hautes écoles et universités ne dispensent par ailleurs plus de cours sur place mais bien en ligne. En outre, les événements dans des lieux fermés qui rassemblent plus de 100 participants sont interdits, de même que ceux de plus de 500 personnes en plein air.

Vols vers l'Italie annulés

De nombreuses compagnies aériennes européennes ont réduit drastiquement leur desserte de l'Italie en raison de la propagation du coronavirus dans le pays et de la chute de la demande. La compagnie aérienne British Airways a annoncé mardi avoir annulé tous ses vols de la journée vers et depuis l'Italie.

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé mardi la suspension de tous ses vols vers la péninsule jusqu'au 8 avril. L'entreprise a précisé dans un communiqué que la suspension des vols intérieurs italiens débutera mercredi et celle des vols internationaux vendredi.

Dans le monde, plus de 115'124 cas d'infection recensés depuis décembre dans 105 pays et territoires, dont 4.067 décès, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mardi vers 13h00. Plus de 15'000 cas comptabilisés en Europe.

/ATS