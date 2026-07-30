Mégafeu en Gironde: première journée « un peu optimiste »

Un 'cap' a été franchi en Gironde jeudi, les autorités saluant une première journée 'un peu optimiste' après plus d'une semaine de lutte acharnée des pompiers et 42'000 hectares de forêt partis en fumée. Il est encore trop tôt pour savoir quand l'incendie sera fixé.

'C'est la première journée un peu optimiste, puisqu'on a l'impression qu'on est en train de revenir sur le chemin d'une vie normale et que les choses commencent à s'améliorer nettement', s'est réjouie sans triomphalisme la préfète de Gironde, Sophie Brocas.

Elle a rappelé que le feu était toujours 'stabilisé' mais qu'il restait 'deux points actifs' sur le cordon dunaire du Porge au sud de Lacanau et au hameau de Claouey à l'entrée de la presqu'île du Cap Ferret, toujours 'inaccessible' pour l'heure.

A la mi-journée, le patron du Sdis 33, Marc Vermeulen avait déjà salué 'un nouveau cap, une forme de bascule' avec alors plus que 'trois points chauds sur l'ensemble du secteur de Saumos'.

'J'étais très inquiet mardi et mercredi, le dispositif a tenu, grâce à l'ensemble des forces mises à notre disposition' pour 'couvrir cette surface gigantesque', a ajouté l'officier.

Huit jours de lutte

Sur le terrain, 3300 pompiers venus de toute la France, 1500 militaires, 1250 policiers et gendarmes, forestiers, agriculteurs et bénévoles venus en nombre conjuguent leurs efforts, épaulés par 24 moyens aériens dont sept fournis via le mécanisme européen de solidarité.

Après huit jours de lutte contre le plus grave incendie en France depuis 1949, 'même si les voyants s'allument progressivement en vert', le commandant Matthieu Jomain voulait lui aussi 'rester prudent' : '42'000 hectares, ça ne s'arrête pas comme ça'.

Quelques gouttes sont bien tombées dans la matinée - 'ça, c'est bon', a lâché un pompier à Lège-Cap-Ferret- même si ce n'est pas suffisant pour avoir un réel impact.

Côté températures, bonne nouvelle également. La baisse se poursuivra vendredi en Gironde, toujours en vert, selon le bulletin de Météo-France, ce qui devrait soulager les soldats du feu éprouvés. A noter que le département sera sous vigilance jaune aux orages pendant la nuit, jusqu'à 09h00 du matin.

'Début de la fin du feu mais début de la crise'

'C'est le début de la fin du feu, mais c'est le début de la crise', craint Nina Rosazza, gérante d'une métallerie à Andernos-les-Bains venue, avec d'autres artisans du coin, prêter main forte dans la forêt ravagée de Lanton. 'Touristiquement, écologiquement, visuellement, c'est une catastrophe à long terme', résume-t-elle.

Et si aucune perte humaine n'est à déplorer, les sauveteurs ont la 'hantise' de trouver des animaux morts. Chats, poules, chiens, lapins... Une 'brigade de secours animal', montée dans l'urgence par la mairie de Lège, arpente la commune armée de croquettes, de graines et de bidons d'eau pour 'leur permettre de tenir' jusqu'à ce que leurs propriétaires reviennent, a constaté une journaliste de l'AFP.

La préfecture a autorisé 84'000 nouvelles personnes à rentrer 'immédiatement' chez elles, dans neuf communes près de Bordeaux et l'autoroute A63 jusqu'à Bayonne a rouvert à 14h00. En revanche, comme les jours précédents, aucun TGV ne circulera jusqu'à dimanche au sud de Bordeaux, hormis ceux desservant Agen et Toulouse.

Au total, 144'000 des 220'000 personnes évacuées depuis le déclenchement du feu, le 22 juillet, ne sont plus concernées par ces mesures préventives.

'On ne baisse pas la garde'

Face au risque encore 'extrêmement important' de reprise des feux, le ministre de l'Intérieur a assuré lui aussi jeudi que les autorités ne 'baissent absolument pas la garde'.

Avec 240 km de lisière à sécuriser, 'une situation de sécheresse forte' et 'toujours une végétation abondante', 'on reste extrêmement vigilants' en Gironde comme sur l'ensemble du territoire, a déclaré Laurent Nuñez.

'Il suffit d'une aiguille de pin et hop, ça repart', explique le lieutenant Xavier, Mayennais qui a oeuvré toute la nuit en forêt de Claouey dans le nord de la presqu'île du Cap Ferret.

Samuel Allix, producteur de pommes de terre à St-Jean d'Illac se réjouit de 'bientôt pouvoir bosser' après 'cinq jours' d'interdiction de récolter. 'On a perdu beaucoup'.

Selon le ministre de l'Economie, un quart des 82'000 salariés empêchés ces derniers jours d'aller travailler ont repris le travail jeudi. 'A peu près 4'000 établissements', sur les 23'000 qui étaient fermés ou évacués, ont rouvert, a détaillé Roland Lescure.

Pour l'instant, 230 sapeurs-pompiers ont été blessés dans la lutte contre cet incendie hors norme.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

/ATS