Manoeuvres chinoises: Taïwan dépêche des forces au large de l'île

Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé mercredi avoir déployé des forces au large de l'île en raison de manoeuvres chinoises avec des tirs à munitions réelles.

Pékin a mobilisé 32 aéronefs autour de Taïwan et annoncé des 'exercices de tir réel' dans une zone à quelque 74 kilomètres du sud de l'île, a rapporté Taipei. Ces manoeuvres ont conduit Taïwan à faire appel à des forces aériennes, terrestres et navales pour 'surveiller, alerter et réagir de manière appropriée', selon le ministère.

L'armée chinoise 'viole de façon flagrante les normes internationales. selon Taipei. Cela représente non seulement un (risque pour la sécurité des vols internationaux et des navires en mer, mais constitue aussi une provocation pour la stabilité régionale.

La Chine a multiplié ces dernières années les déploiements de chasseurs et de navires de guerre autour de Taïwan, qu'elle revendique comme une partie de son territoire.

/ATS