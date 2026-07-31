Manif à Kiev pour demander le retour de l'ex-ministre de la Défense

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi à Kiev, selon une correspondante de l'AFP, pour demander le retour de l'ex-ministre de la Défense, le réformateur Mikhaïlo Fedorov. Il a été limogé il y a deux semaines par le président Zelensky.

Son éviction a causé une vague de manifestations qui a poussé Volodymyr Zelensky à remplacer également le commandant de l'armée, Oleksandre Syrsky, considéré comme le rival de M. Fedorov.

Vendredi soir, dans le centre de la capitale, les protestataires ont défilé en scandant le nom de l'ex-ministre de 35 ans et le mot d'ordre 'Faites le revenir!'.

'Nous voulons qu'un manager efficace revienne', dit à l'AFP Iryna Tkatchouk, 38 ans, qui porte un carton avec le message 'Est-ce que la vieille dame est sourde?', adressé visiblement à M. Zelensky. 'Nous avons déjà vu des exemples de manifestations qui ont duré plus d'un mois, on peut donc y parvenir (...) Si la persévérance des gens ne faiblit pas, c'est possible', poursuit-elle.

Mykola, un manifestant de 42 ans ne donnant pas son nom, estime que 'l'éviction de Fedorov n'est toujours pas claire'. 'Nous voulons que le président communique', ajoute-t-il, estimant que le dialogue avec la présidence n'est pas 'clos'.

Lors du défilé, une alerte aérienne a retenti, mais très peu de gens ont réagi, alors même que les organisateurs avaient prévenu que l'événement serait annulé en cas d'alerte et menace de bombardements russes. Au moins une explosion a également retenti dans la capitale, selon des journalistes de l'AFP, avant que l'alerte ne soit levée vers 20h30 locales.

Plus de transparence

M. Fedorov a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne reviendrait au gouvernement qu'en tant que ministre de la Défense.

Dans une interview accordée cette semaine au média en ligne Ukrainska Pravda, il a affirmé que ses tentatives pour rendre plus transparent le système d'approvisionnement de l'armée avaient 'rendu beaucoup de gens mécontents' et a estimé cela pourrait avoir contribué à son limogeage. 'L'essentiel est de faire en sorte que l'Ukraine sorte renforcée de cette situation', a-t-il également déclaré.

Nommé en janvier, il prônait un recours massif aux nouvelles technologies pour décupler le potentiel des drones et réorganiser les forces armées, tandis que le général Oleksandre Syrsky, son rival, défendait une approche plus traditionnelle.

Le poste de M. Fedorov a été confié à Ievgueniï Khmara, un responsable des services de sécurité jusque-là sans carrière politique.

Le Parlement doit encore se prononcer sur ces changements, mais aucune session n'est pour l'heure prévue.

/ATS