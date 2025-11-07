Mandats d'arrêt turcs pour « génocide » contre Netanyahu et consorts

La justice turque a émis vendredi des mandats d'arrêt pour 'génocide' contre le premier ministre ...
Mandats d'arrêt turcs pour « génocide » contre Netanyahu et consorts

Mandats d'arrêt turcs pour

Photo: KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

La justice turque a émis vendredi des mandats d'arrêt pour 'génocide' contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et plusieurs responsables israéliens. Parmi ceux-ci: le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir.

Un total de 37 suspects sont visés par des mandats d'arrêt, a précisé le parquet général d'Istanbul dans un communiqué, sans toutefois fournir de liste complète.

Parmi eux figurent également le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, indique le parquet d'Istanbul qui dénonce le 'génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés de manière systématique par l'Etat israélien à Gaza'.

La justice turque cite également le cas de l''Hôpital de l'amitié turco-palestinienne' de la bande de Gaza - construit par la Turquie -, frappé en mars par l'armée israélienne qui affirme qu'il servait de base à des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

/ATS
 

Actualités suivantes

Deux explosions font plus de 50 blessés dans un lycée de Jakarta

Deux explosions font plus de 50 blessés dans un lycée de Jakarta

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 18:45

L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 15:01

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 15:15

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 17:33

Articles les plus lus

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 11:35

L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 15:01

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 15:15

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 17:33

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 09:57

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 11:35

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Les Etats-Unis tancés à l'ONU à Genève pour refus de collaborer

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 15:15

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Accord pour la fin des amalgames dentaires au mercure d'ici 2034

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 17:33

Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Gaza: une force internationale sera bientôt déployée, dit Trump

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 03:55

La Chine met en service son troisième porte-avions

La Chine met en service son troisième porte-avions

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 07:01

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 09:57

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Des dizaines d'enlèvements encore en Syrie selon l'ONU

Monde    Actualisé le 07.11.2025 - 11:35